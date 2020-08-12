РИАМО - 12 авг. На совещании в Московской области обсудили вопросы восстановления прав дольщиков в кратчайшие сроки, на сегодняшний день в региональном реестре 24,5 тысячи пострадавших граждан, говорится в сообщении пресс-службы Фонда дольщиков Подмосковья.

«Восстановление прав пострадавших граждан, вот главный приоритет работы Фонда дольщиков Московской области. И мы заинтересованы в эффективной и оперативной работе конкурсных управляющих», - сказал директор Фонда дольщиков Подмосковья Виталий Донченко.

Он уточнил, что со своей стороны власти региона готовы максимально содействовать в сборе данных по объектам и проведению согласований.

Один из этапов сбора документации по проблемным объектам и ведение учета пострадавших граждан на данный момент передан в руки конкурсным управляющим в рамках механизма банкротства застройщика. Именно для них представители федерального Фонда защиты прав дольщиков рассказали и передали подробную схему, специально разработанную организацией, для скорейшего сбора сведений по проблемным домам.

Оценка объектов строительства, работа с Росреестром и другие важные моменты работы конкурсных управляющих были обсуждены в ходе совещания.

Отдельно была затронута тема законодательных инициатив и новых поправок в документы строительного регулирования. Во многом благодаря данной работе Фонда защиты прав дольщиков многие механизмы уже упростились, но в ходе встречи были выдвинуты новые предложения, которые участники запланировали обсудить в ближайшее время.