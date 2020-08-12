РИАМО - 12 авг. В Щелкове в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту уклонения коммерческой организацией от уплаты налогов в особо крупном размере, был в полной мере возмещен ущерб, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«С 2015 по 2017 годы руководство фирмы, занимающейся оптовой торговлей металлами и металлическими рудами, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности включило заведомо ложные сведения в налоговые декларации с целью занижения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль», – уточняется в сообщении.

С начислением пеней и штрафов общая сумма долга перед государством составляла больше 105 миллионов рублей.

Во время расследования уголовного дела генеральный директор организации решил полностью погасить задолженность по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, а также пени и штрафы. После этого расследование уголовного дела было завершено.