РИАМО - 12 авг. Новый дополнительный вход на территорию Московского зоопарка появился в среду, он находится рядом с пешеходным мостом на Новую территорию, сообщается на странице зоосада в соцсети Facebook.

Новый вход находится по адресу: улица Большая Грузинская, дом 8, строение 60.

«Мы просим вас, не выстраивайтесь в очередь у Главного входа, воспользуйтесь дополнительными», - говорится в сообщении.

Главный вход находится по адресу: Большая Грузинская, дом 1. На Большой Грузинской, дом 1, строение 103, располагается дополнительный вход - он работает по будням и выходным. Там же есть кассы.

По выходным также работает вход и кассы на улице Красная Пресня, 4. По улице Садовая-Кудринская есть вход в детский зоопарк со своими кассами.

На улице Зоологической, 13 строение 1, по выходным также функционирует дополнительный вход с кассами.

Посетителей просят соблюдать социальную дистанцию.