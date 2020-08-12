РИАМО - 12 авг. При покупке купели «как у Волочковой» следует обратить внимание на вид древесины изделия, технологию производства и толщину стенок, сообщает Nation News.

Российская балерина Анастасия Волочкова недавно обновила свою купель, а также призналась ей в любви.

«Первое, на что нужно обратить внимание – материал, то есть из какой древесины сделана купель. Это основополагающий момент, влияющий на цену. Есть дерево, которое стоит дешево, соответственно купели из него дешевые, но и служить такая купель будет недолго», - отметил

Есть очень дорогие породы, например, тик, цена которого зашкаливает. Конечно, получаются очень красивые долговечные купели. Нужно смотреть по соотношению цена-качество, исходить из своего бюджета", – сказал основатель «КупельМэйстер» Игорь Турчанинов.

Он подчеркнул, что покупку следует совершать, исходя из соотношения цена – качество и бюджета.

По его словам, важна и технология изготовления купели. Но без углубления в особенности производства данных сосудов, трудно определить, какая купель качественная, а какая – нет.

Турчанинов добавил, что также следует обратить внимание на толщину стенок изделия.

«На мой взгляд, есть оптимальная толщина стенки – порядка 40 сантиметров. Но есть производители, которые делают 30 сантиметров, а может и тоньше. То есть экономят. Может такая купель будет недорого стоить, но тут нужно быть очень аккуратным и внимательно смотреть», – заключил эксперт.