РИАМО - 12 авг. За последнюю неделю собственников сельхозземель в трех городских округах Подмосковья оштрафовали на общую сумму 1,2 миллиона рублей за непроведение мероприятий по улучшению, защите и охране почв от ветровой, водной эрозии, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Правообладетели сельхозземель обязаны заниматься сохранением и защитой почв от внешних негативных воздействий, в том числе, препятствовать распространению сорных растений, борщевика и образованию стихийных свалок, которые вредят земле и могут быть опасными для здоровья людей.

«Общая площадь земли, плодородность которой может пострадать, составила порядка 110 гектаров. Штрафы по 400 тысяч рублей каждый получили хозяева участков в Одинцовском и Богородском округах, а также в городском округе Серебряные Пруды», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Нарушителям также выданы предписания об устранении нарушений, которые им необходимо исполнить в определенный срок.