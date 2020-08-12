РИАМО - 12 авг. «Опережающую» выплату за сентябрь на детей подмосковные семьи смогут получить уже в этом месяце, также многодетные семьи могут оформить выплату за приобретенную школьную форму, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В связи с подготовкой детей к новому учебному году, традиционно мы осуществляем «опережающую» выплату ежемесячного денежного пособия на детей. В первую очередь, мы делаем это для удобства родителей. В августе этого года ежемесячное пособие на детей поступит получателю сразу за два месяца – за август и за сентябрь», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она подчеркнула, что следующая выплата детского пособия для семей будет только в октябре.

Также многодетные семьи региона могут получить выплату в размере 3 тысяч рублей на обучающегося ребенка за приобретенную школьную форму, выплату уже оформили на 9330 детей.

Размеры ежемесячных пособий на детей: до 1,5 лет – 2296 рублей, от 1,5 до 3 лет – 4376 рублей, от 3 до 7 лет – 1148 рублей, от 7 и старше – 576 рублей.

Также на детей одиноких матерей положены выплаты: до 1,5 лет – 4591 рубль; от 1,5 до 3 лет – 6672 рубля; от 3 до 7 лет – 2296 рублей; от 7 и старше – 1147 рублей.

На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством страны, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, положены следующие выплаты: до 1,5 лет – 3156 рублей; от 1,5 до 3 лет – 5237 рублей; от 3 до 7 лет – 1722 рубля; от 7 и старше – 860 рублей.