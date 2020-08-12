РИАМО - 12 авг. Известный эстрадный певец Лев Лещенко заявил, что не знал о проблемах певицы Валентины Легкоступовой с алкоголем, передает Nation News.

Ранее в СМИ появилась информация о том. что артистка попала в больницу с серьезной травмой головы, по неповрежденным данным, женщина находится в коме. Дочь артистки рассказала, что мать незадолго до трагедии выпивала с мужем Юрием Фирсовым.

«Я был с ней знаком. Она училась у нас в Гнесинском институте, но ничего больше по этому поводу я не могу добавить. Я с ней не общался уже давно», — сказал Лев Лещенко.

Он подчеркнул, что не знал о ее проблемах с алкоголем. Более того, он не общался с ней 15 лет.