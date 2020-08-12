РИАМО - 12 авг. Расписание следования поездов «Аэроэкспресс» на Шереметьевском направлении поменяется 17, 18, 19 и 23 августа из-за плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«17, 18, 19 августа будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево в 20:05, 20:35, 21:05, 21:35, 22:05, 22:35. А также поезда из аэропорта Шереметьево на Белорусский вокзал в 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15, 23:45», – уточняется в сообщении.

Утром 23 августа отправление ряда аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево будет происходить только с Белорусского вокзала, станций Савеловская и Окружная.

Сотрудники «Аэроэкспресса» призвали пассажиров узнавать перед поездкой расписание движения поездов. Посмотреть график движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание». Также его можно узнать по телефонам: 8(800)700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8(495)663-84-10 (для звонков из Москвы).