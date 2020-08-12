РИАМО – 12 авг. В Московской области работают 1847 объектов мобильной торговли – автолавок, изотермических емкостей, из которых более 80% функционируют в сельских населенных пунктах, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Больше всего автолавок работает в муниципальных образованиях, располагающихся далеко от Москвы.

«На протяжении последних лет из бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований стабильно выделяются средства для частичной компенсацию расходов на доставку товаров в удаленные населенные пункты. В таких муниципальных образованиях, как Коломенский, Талдомский и Можайский округа, Зарайск, Шатура, Шаховская и Серебряные Пруды», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Основным ассортиментом мобильных точек торговли являются товары первой необходимости: хлебобулочные изделия, молочная продукция, овощи и фрукты.