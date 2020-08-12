РИАМО - 12 авг. Компания «Россети Московский регион» по итогам первого полугодия текущего года отмечает снижение потерь электрической энергии при передаче по сетям компании на 16% относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

По результатам шести прошедших месяцев потери в сетях «Россети Московский регион» составили 6,85% от отпуска электрической энергии в сеть. В 2019 году аналогичный показатель составлял 7,84%.

«В натуральном выражении потери сократились почти на 600 миллионов киловатт-часов или на 16%. Такого объема электрической энергии достаточно, чтобы на протяжении 11 лет обеспечивать электроснабжением крупный торговый центр Москвы», - говорится в сообщении.

В Москве по итогам первого полугодия потери снизились до уровня 5,03% от отпуска в сеть, против 5,96% по итогам аналогичного периода прошлого года. В натуральном выражении потери в Москве сократились более чем на 300 миллионов киловатт-часов или 22%. В сравнении - это 13 лет бесперебойного электроснабжения одной из башен «Москвы-Сити» или 30 лет электроснабжения офиса одного из крупнейших российских информационных агентств.

В Московской области в сетях компании «Россети Московский регион» потери составили по итогам первого полугодия 8,55% от отпуска в сеть. В прошлом году на потери приходилось 9,72% от отпуска электроэнергии в сеть на территории Подмосковья. В натуральном выражении потери снизились почти на 300 миллионов киловатт-часов или на 13%. Такого объема электроэнергии было бы достаточно для обеспечения электроэнергией на протяжении 29 лет одного из областных хлебокомбинатов.

Компания «Россети Московский регион» постоянно проводит комплекс мероприятий для снижения потерь в электросетях компании. Применяются как технические, так и организационные решения. Одна из наиболее эффективных мер по снижению потерь – установка приборов учета с удаленным сбором данных на границе балансовой принадлежности с потребителями Московской области и новой Москвы.

Также продолжается рейдовая работа по выявлению неучтенного потребления, проведению инструментальных проверок приборов учета потребителей, контрольному снятию показаний.

Уровень потерь при передаче электроэнергии – один из основных показателей эффективности электросетевой компании. Сэкономленные за счет мероприятий по снижению потерь средства, будут направлены на финансирование инвестиционной программы, реконструкцию и модернизацию электросетевых объектов столичного региона.