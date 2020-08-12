РИАМО - 12 авг. Регистрация кандидатов для участия в выборах 13 сентября завершена, в Московской области зарегистрирован 671 кандидат, 55 из них - самовыдвиженцы, остальные представляют политические партии, сообщается на сайте вестника избирательной комиссии Подмосковья.

13 сентября в Московской области пройдет Единый день голосования. Будут распределять 183 мандата в советы депутатов.

«Состоятся 18 избирательных кампаний. Основные пройдут в городских округах Балашиха, Дмитровский, Лыткарино, Молодежный, Подольск, Фрязино и Электросталь. Дополнительные выборы состоятся в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском, Наро-Фоминском, Талдоме, Воскресенске, Ступино, Истре, Рузском и Звездном городке», - говорится в сообщении.

От партии «Единая Россия» представлены 192 человека, КПРФ - 155, ЛДПР - 114, «Справедливая Россия» - 76, «Яблоко» - 37.

«Партию пенсионеров» представляет 30 человек, «Зеленые» - пять, «Родина» - четыре, «Коммунисты России» - три.