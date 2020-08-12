РИАМО - 12 авг. Музыкант Юрий Лоза подчеркнул, что сомневается в инсульте, который произошел у актера Михаила Ефремова по пути в Пресненский суд, сообщает Газета.ru.

Ефремову, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре столицы, стало плохо по пути в Пресненский суд. В здание его завели под руки. Через несколько минут к суду приехала скорая помощь. Врачи вынесли Ефремова на носилках, он был без сознания.

«Больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актерских навыков», — сказал Лоза.

Музыкант отметил, что скоро станет понятно наверняка, был ли у актера инсульт, потому что это сразу видно по внешности, речи, памяти.

8 июня Ефремов устроил смертельную аварию на Садовом кольце. В результате лобового столкновения двух машин погиб курьер Сергей Захаров. Теперь актеру грозит тюремный срок.

Столичный суд отложил заседание по данному делу на 18 августа.