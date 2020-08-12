РИАМО - 12 авг. Главное управление Государственного строительного надзора Московской области подало заявку на участие в федеральном конкурсе лучших практик «Контрольная точка», который организует Аналитический центр при правительстве Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Главное управление представило на конкурс систему индексации соблюдения санитарного режима на строительных площадках Подмосковья (индекс Covid-безопасности) в номинации «Комплексная профилактика нарушений обязательных требований», - говорится в сообщении.

Победители будут определены экспертной группой конкурса в ноябре.

Ранее Главгосстройнадзор уже становился лауреатом второй степени конкурса лучших практик контрольно-надзорной деятельности «Контрольная точка». На конференции «Реформа КНД: новый госконтроль на практике» диплом был вручен начальнику надзорного ведомства Артуру Гарибяну.