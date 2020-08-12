РИАМО - 12 авг. В отделениях «Почты России» на территории Подмосковья можно купить страховые полисы для детей от 3 до 17 лет, ведущих активный образ жизни, документы помогут компенсировать расходы на лечение травм и реабилитацию, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Для страхования ребенка не нужно собирать справки, предоставлять детальную информацию о всей семье. Нужны паспорт страхователя, номер мобильного телефона и данные о ребенке.

«Наши страховые программы полностью соответствуют действующему в этой области законодательству. Многие заботливые родители выбрали именно нас и давно покупают страховки на почте – это можно сказать формула «два Б» – близко и быстро», – заявила заместитель директора УФПС Московской области Татьяна Демидова.

Больше всего страховок для детей-спортсменов продали в Химках, Коломне, Кашире.