РИАМО - 12 авг. В Москве с 15 августа прекращают работу три автобусных маршрута из-за низкого пассажиропотока, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Речь идет о маршрутах №т11к «Загорье – Метро «Каширская», №т70к «Братцево – Захарково», №271 «Крылатское – метро «Полежаевская».

«Изменения связаны с низким пассажиропотоком на этих направлениях, а также с наличием дублирующих маршрутов», – говорится в сообщении.

Пассажирам напомнили, что есть альтернативные маршруты: №т11 – вместо №т11к; №т70 – вместо №т70к; №т19, 391 – вместо №271.