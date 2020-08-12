РИАМО - 12 авг. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины на северо-западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве.

Им оказался гражданин 1962 года рождения, который написал явку с повинной и признал свою вину в совершении преступления.

«Днем 11 августа 2020 года мужчина, находясь в жилом доме, расположенном по улице Демьяна Бедного в городе Москве, причинил ножевое ранение знакомому, с которым распивал спиртные напитки. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», – уточняется в сообщении.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

Подозреваемого доставили в подразделение ГСУ СК РФ по Москве, чтобы собрать доказательственную базу.