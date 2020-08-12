РИАМО - 12 авг. Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья рассмотрели на минувшей неделе 15 дел в сфере строительного надзора и пять дел в сфере долевого строительства, оштрафовав нарушителей на 2,26 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Всего с начала года Главным управлением было рассмотрено 1109 дел об административных нарушениях», – сказал глава Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

На прошлой неделе в сфере строительного надзора вынесли 11 постановлений: семь постановлений – за нарушение требований нормативных документов в строительстве; четыре – за эксплуатацию объекта без разрешения на ввод его в эксплуатацию. Четыре строительные компании получили предупреждения.

В сфере долевого строительства сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора вынесли пять постановлений: два постановления – за нарушение проектной декларации и информационной открытости; два – за совершение административного правонарушения ранее подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение; и еще одно постановление было вынесено за неисполнение обязанностей по размещению информации в ЕИСЖС, раскрытие которой предусмотренной 214-ФЗ.