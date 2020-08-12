РИАМО – 12 авг. В подмосковной Ивантеевке благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали региональные дороги, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Было обновлено покрытие на шести участках общей протяженностью в 9 километров.

«Ивантеевка вошла в число лидеров среди муниципалитетов региона по срокам завершения ремонтных работ. В округе отремонтировали пять региональных и одну муниципальную дорогу общей протяженностью 9 километров, что составляет более 14% от общей протяженности дорог Ивантеевки», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, все отремонтированные дороги расположены в черте города, что позволит более 80 тысячам жителей округа комфортно добираться до социально значимых объектов. Работы провели за счет средств бюджета Московской области – выделено 90,9 миллиона рублей.

Так, в черте города отремонтированы участки региональных дорог: Советский проспект, улица Заводская, улица Победы от улицы Новоселки до Центральной площади, улица Новоселки, участок «М-8 «Холмогоры» – санаторий «Зеленая роща» – Ивантеевка» от остановки «Невзоровское кладбище» до улицы Хлебозаводской.

Чтобы обеспечить наивысшую долговечность, дороги отремонтированы с применением износоустойчивой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. На участках ремонта укреплены обочины и нанесена дорожная разметка.

Почти на всех участках работы завершены в полном объеме. До конца недели планируется нанести разметку на Советском проспекте. Также капитально отремонтирована улица Южная, ведущая к Новоселковскому кладбищу и новому детскому саду, который откроется в этом году.

Всего в Подмосковье отремонтировано более 1,5 тысячи участков дорог, более чем на 120 участках продолжаются ремонтные работы.