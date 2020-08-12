РИАМО – 12 авг. Врачи Одинцовской больницы спасли 58-летнюю женщину, удалив ей из головного мозга опухоль размером с куриное яйцо, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Одинцовскую больницу поступила 58-летняя женщина, которая потеряла сознание во время занятий спортом. В результате проведенной диагностики у пациентки была обнаружена менингиома головного мозга диаметром 6 сантиметров», – говорится в сообщении.

Опухоль является доброкачественной, но она представляет опасность для жизни из-за своего медленного роста. Позднее она может вызвать сдавливание головного мозга и его сосудов, что приводит к судорожным приступам и потере сознания.

«В данном случае пациентка о своем заболевании даже не догадывалась. Уникальность хирургического вмешательства заключалась, во-первых, в сложной для доступа локализации – опухоль росла из оболочек, разделяющих полушария мозга, во-вторых, в размере опухоли – она была величиной с куриное яйцо», – отметил главный врач Одинцовской больницы Андрей Фадеев.

Он добавил, что нейрохирург Олим Акрамов и его ассистент детский травматолог-ортопед Иван Панкратов провели пациентке микрохирургическую операцию с применением операционного микроскопа, который позволил щадящим методом отделить опухоль от жизненно важных сосудов мозга и здоровой ткани, а также уменьшить возможные неврологические осложнения.

Благодаря слаженной работе врачей операция прошла успешно и уже через час после нее пациентка пришла в себя и начала говорить. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и продолжает лечение под наблюдением врачей.