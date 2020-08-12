РИАМО - 12 авг. В Московской области до 2024 года продлят реализацию программы по обеспечению населения чистой питьевой водой «Чистая вода», за текущий год построят и модернизируют 40 объектов водоснабжения, что позволит предоставить чистую воду 256 тысячам жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

«Если большие города уже в основном обеспечены качественным питьевым водоснабжением, то теперь очередь за малыми населенным пунктами. В этом году наибольшее количество объектов водоснабжения будет введено в эксплуатацию в Коломенском, Рузском и Можайском округах, а в 2021 году мероприятия по программе «Чистая вода» позволят улучшить качество питьевой воды дополнительно для более 136 тыс. человек, в итоге за два года численность достигнет более 400 тысяч жителей Подмосковья», – сообщил Хромушин.

Он добавил, что численность населения Подмосковья постоянно растет, регион развивается, поэтому правительство будет регулярно контролировать качество питьевой воды и работоспособность системы водоснабжения.

После реализации в 2019 году мероприятий по развитию системы водоснабжения удалось увеличить «долю населения Подмосковья, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 91,7%.