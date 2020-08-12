РИАМО - 12 авг. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело мониторинг в карантинных фитосанитарных зонах двух лесных массивов в Ступине и Зарайске, после чего там сняли карантин по сосновому усачу, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На территориях размером в 112 и 6,2 гектара провели визуальный осмотр деревьев хвойных пород, отобрали образцы фрагментов коры и побегов, спилов хвойных деревьев. Также проводили обследование с помощью феромонных ловушек.

«Согласно заключениям карантинной экспертизы, <...> карантинные вредители леса не выявлены», - говорится в сообщении.

Отсутствие черного соснового усача подтвердили результаты контрольных карантинных обследований.