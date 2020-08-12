РИАМО - 12 авг. В лесополосе в деревне Козино городского округа Красногорск задержали 43-летнего жителя Санкт-Петербурга, его подозревают в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе личного досмотра у мужчины обнаружены и изъяты два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом и два свертка с таблетками», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В них обнаружили порядка 1 килограмма амфетамина, а также 600 таблеток экстази.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу.