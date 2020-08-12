РИАМО - 12 авг. Госжилинспекция Московской области проверила готовность к следующему осенне-зимнему сезону почти 10 тысяч многоквартирных домов - это 19% многоквартирного жилфонда региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительным результатам, различного рода нарушения выявлены в 46% проверенных домов. Помимо предписаний и предостережений о неукоснительном соблюдении обязательных требований, надзорное ведомство направило главам органов местного самоуправления 56 требований об устранении нарушений. По фактам наиболее серьезных недоработок управляющих организаций возбуждено 265 административных дел.

«Во время проверок и осмотров мы контролируем, как управляющие организации выполняют 19 видов различных работ. Основное внимание обращаем на тепловой контур – окна, двери, изоляция инженерных коммуникаций. Надежно закрытый контур не только снижает вероятность аварий, но и экономит деньги жителей. Ведь чем больше потерь тепла, тем больше за него придется заплатить», – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Она также отметила, что Госжилинспекция проверила более 18 тысяч паспортов готовности многоквартирных домов к зиме, которые размещены в автоматизированной системе АИС ГЖИ. На доработку направлены 12% документов. В них отсутствовала часть информации о подготовке конструктивных элементов дома, либо подписи кого-то из членов приемочных комиссий (это представители управляющей и специализированных организаций, органа местного самоуправления, а также совета многоквартирного дома).