РИАМО - 12 авг. Следователи задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 32-летней знакомой женщины, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, в ночь с 10 на 11 августа 2020 года подозреваемый, находясь вблизи дома по улице Мира в городе Наро-Фоминске, распивал спиртные напитки в компании потерпевшей», - говорится в сообщении.

В компании также находилась 39-летняя знакомая убитой и еще двое мужчин.

Во время возникшей ссоры мужчина нанес женщине множественные ножевые колото-резанные ранения в область туловища. Она умерла в больнице.

Затем подозреваемый нанес ножевые ранения еще одной женщине и 45-летнему мужчине. Их госпитализировали.

На допросе у следователя мужчина от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ.