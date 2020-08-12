РИАМО - 12 авг. Приоритетным направлением реновации в Москве является развитие социальной инфраструктуры, в рамках программы в столице построят более 400 соцобъектов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Реновация – это целая философия, направленная на организацию жизненного пространства, внедрение высоких стандартов благоустройства. Кварталы, которые будут возведены в ходе реализации программы, принесут новый уровень комфорта и безопасности.

«Команда разработчиков и проектировщиков учитывала многие нюансы и особенно индивидуальные особенности районов. Была проведена скрупулезная работа по сбору данных по необходимости в образовательных учреждениях, поликлиниках, центрах социального обслуживания граждан, местах для проведения досуга – все эти важные особенности учтены», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Всего в столице в рамках программы реновации возведут 400 соцобъектов. Проектами планировки территории кварталов реновации предусмотрено строительство: 125 детских садов, 89 школ, 22 учебных комплексов, где детские сады и учебные классы располагаются под одной крышей, 31 поликлиники, 54 физкультурно-оздоровительных комплексов и еще 81 объекта культурно-досугового назначения.

В августе 2017 года мэр столицы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включено 5174 дома.