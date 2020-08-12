РИАМО - 12 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ в микрорайоне Заря, всего за три года в регионе приведут в порядок еще 28 военных городков, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Микрорайон Заря более 40 лет был закрытой жилой территорией штаба Главного командования ПВО. В 2007 году он включен в состав городского округа Балашиха, в 2015 году на муниципальный баланс передана коммунальная инфраструктура. Сейчас здесь проживает 26 тысяч человек.

«Мы выделили значительные средства на то, чтобы привести в порядок бывшие военные городки. Будем дальше делать и пруд, инфраструктуру, продолжим ремонтировать МКД – все, о чем вы нас просите. Мы слышим вас», - сказал губернатор, общаясь с жителями.

Воробьев проверил работу единственного в поселке спорткомплекса «Метеор», который открылся в январе. Здесь проводят занятия по плаванию, аквааэробике, акватренингу, ОФП, пилатесу, йоге, танцам, фитнесу, мини-футболу, художественной гимнастике. Предусмотрены бесплатные «Добрые часы» для людей с ограниченными возможностями здоровья и старшего возраста.

Губернатору доложили о благоустройстве территории «Озеро Дивное». В 2018 году были обустроены тротуары, велодорожки, освещение, кабинки для переодевания, туалеты, деревянный настил на набережной, а также установлены детская, волейбольная и гимнастическая площадки.

Вместе с ветеранами ПВО Воробьев возложил цветы к мемориалу в сквере Героев, который открыли в микрорайоне Заря в честь 75-летия Победы.

«Хочу выразить благодарность нашим ветеранам. В Заре живут легендарные люди, которые долгие годы служат на благо нашей страны. Я хочу пожелать вам и вашим семьям всего самого доброго. Будем брать пример с наших героев», - отметил губернатор.

В 2020-2022 годах в бывших военных городках за счет Московской области будет проведена модернизация инфраструктуры - капремонт сетей водо- и теплоснабжения, котельных, строительство очистных сооружений. Более качественные коммунальные услуги в части теплоснабжения получат более 53 тысяч человек, водоснабжения - свыше 29 тысяч жителей.