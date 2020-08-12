РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 авг. В общегородском Дне донора в среду приняли участие 70 жителей Домодедова, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие состоялось в МКЦ «Победа».

«Заготовленные 30 литров крови будут направлены в онкодиспансеры Московской области для детей, страдающих онкологическими заболеваниями», - говорится в сообщении.

Во время забора крови соблюдались все правила безопасности: измерение температуры, социальная дистанция, на входе донорам выдавали маски и перчатки. Также всем сдавшим кровь провели анализ на антитела к Covid-19.

Председатель Домодедовского отделения «Российского Красного креста» и организатор мероприятия Ирина Виноградова выразила благодарность всем неравнодушным жителям округа.