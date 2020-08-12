РИАМО – 12 авг. За две недели бот столичного метро Александра ответила на 70 тысяч вопросов, которые поступили от участников фокус-группы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Тестировщики задают боту вопросы на разные темы – они помогают выявить ошибки или некорректности в работе искусственного интеллекта», – говорится в сообщении.

Совсем скоро виртуальный помощник городской подземки будет знать намного больше и станет одним из наиболее технологичных интерактивных клиентских сервисов.

Осенью этого года бот будет доступен на сайте столичного метрополитена, а также в мобильном приложении «Метро Москвы» и в популярных мессенджерах.

Образ для чат-бота – дежурную по станции подземки Александру – выбрали москвичи в ходе голосования в «Активном гражданине».