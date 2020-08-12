РИАМО - 12 авг. Завершена реставрация уникального воинского шлема XVI века, который нашли при проведении строительных работ на ЦКАД-5 в Звенигороде, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Автодор».

Работы по реставрации данной находки велись больше года. Шлем был обнаружен в 2015 году на месте древнего селища Игнатьево-2 — ныне город Звенигород.

«В ходе исторических изысканий, которые проводятся перед началом строительства дорог госкомпании «Автодор», археологи обнаружили остов дома поместного дворянина, состоявшего на службе у русского царя. Он был разграблен, разрушен и сожжен в смутное время польско-литовской интервенции. Но ученым невероятно повезло, так как сохранился подпол с вооружением», - говорится в сообщении.

На глубине 4 метров почти в первозданном виде нашли два сфероконечных шлема XVI века — периода правления Ивана Грозного, накладки от ножен сабли с серебряной гравировкой, портупейный крюк и наконечники стрел.

Один из шлемов отреставрирован силами специалистов Государственного исторического музея и выставлен в экспозиции Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея.

Второй было решено реставрировать при поддержке госкомпании. В конце 2018 года он был передан в Государственный музей реставрации. Там шлем надолго поместили в сульфидно-щелочную ванну, чтобы в дальнейшем вручную очистить от наслоений окисей.

«В результате кропотливой, филигранной работы реставраторов были обнаружены фрагменты богатого декора. По всему шлему древнерусские мастера пустили латунную накладку с растительным орнаментом. Специалистам удалось восстановить ее и фрагменты серебряной наводки (древний способ нанесения серебра на изделия из железа — серебрением «через огонь»)», - уточняется в материале.

Данные находки являются уникальными, так как впервые специалистам удалось обнаружить воинский головной убор в полном комплекте. Помимо шлема были найдены защитные науши — пластины, которые крепились к шлему и спасали русского воина от боковых ударов, а еще фрагменты кожаных чехлов для шлемов.

Такие чехлы кроили и шили под каждый шлем индивидуально. Ученые установили, что чехол был сшит в форме бутона из нескольких лепестков, в изделии было отверстие для веревки, которая его стягивала.

По словам историков, уникальность шлемов и в том, что удалось обнаружить головной убор именно рядового воина, простого поместного дворянина. До этого в руки ученых попадали шлемы русских князей, богатых воевод и знати.