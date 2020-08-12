РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 авг. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина в среду вручила памятные медали лучшим выпускникам, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Церемония «Выпуск 20» состоялась в колоннаде музея-усадьбы «Архангельское». В ней приняли участие 26 выпускников школ городского округа, добившихся выдающихся успехов в учебе, а также их родители.

«Мы специально для вас впервые изготовили памятную медаль, где написано, что вы – из городского округа Красногорск, и вы – лучшие в учении», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что практику вручения таких памятных медалей в Красногорске продолжат.

Глава муниципалитета также вручила благодарственные письма родителям отличников.

«Оставайтесь лучшими в учении и во всем! Пусть ваша жизнь будет светлой и интересной. Ничего не бойтесь и: «только вперед!» – как говорит наш губернатор Андрей Воробьев», – обратилась Хаймурзина к отличникам.

Для выпускников в этот день подготовили красную ковровую дорожку и фотозону. Выступили артисты горокруга.

В 2020 году аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении» получили 175 выпускников из более чем 1,3 тысячи человек. При этом 33 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ. Выпускник гимназии №2 Михаил Кормановский заработал 100 балов по информатике и русскому языку.