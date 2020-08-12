РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 авг. Свыше 9 тысяч человек сдали анализ на антитела к коронавирусу в горбольнице №1 подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Более 9 тысяч жителей Красногорска сдали анализ на антитела к коронавирусу в Красногорской больнице №1. ИФА-исследование определило наличие антител Covid-19 почти у 20% пациентов», - говорится в сообщении.

Жители горокруга могут бесплатно сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. ИФА-исследование поможет выявить тех, кто уже перенес Covid-19, в том числе в бессимптомной форме.

Тестирование проводится с понедельника по пятницу в поликлинике Красногорской горбольницы №1 по адресу: улица Карбышева, дом 4, филиале «Октябрьская» - улица Октябрьская, дом 17, филиале «Петрово-Дальнее» - село Петрово-Дальнее, строение 1, владение 1.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сдать ИФА-анализ можно, записавшись в процедурный кабинет поликлиники.

«Приемы ведутся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Пациентам рекомендуется приходить в поликлинику в медицинской маске и в перчатках», - заключается в материале.

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