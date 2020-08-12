РИАМО - 12 авг. Подмосковные санатории привлекают отдыхающих высоким качеством и разнообразием оздоровительных услуг, а также своей доступностью, сообщается на сайте «РЭУ Аналитика».

С началом августа в Московской области открылись санатории и гостиницы. Эксперты РЭУ имени Г. В. Плеханова сравнили цены и условия для отдыха в Подмосковье и Крыму.

«Безусловно, лидерами санаторно-курортного отдыха в этом году станут, как и в прошлом, Краснодарский край, Крым и Ставропольский край. Однако у подмосковных пансионатов и санаториев всегда были и будут свои клиенты, которые ждали их открытия не меньше тех, кто ждал открытия Турции», - говорится в сообщении.

Так, на территории Подмосковья насчитывается около 200 санаториев против 120 в Крыму, поэтому туристы вряд ли столкнутся с дефицитом мест для отдыха и лечения. Кроме того, одновременно в санаториях Московской области может отдыхать меньше человек, чем на полуострове.

«Многие санатории Крыма в настоящее время не могут конкурировать с подмосковными отелями в качестве предоставляемых оздоровительных услуг. <...> Кроме того, отличительная особенность подмосковных санаториев – их многопрофильность, то есть возможность оказать лечебные процедуры для оздоровления людей с различными болезнями», - добавляется в исследовании.

Кроме того, как подсчитали в РЭУ имени Плеханова, пребывание в санаториях Московской области обойдется дешевле, чем в Крыму.

По итогам 2019 года оздоровительные учреждения Подмосковья попали в число самых популярных в России по данным сервиса бронирования «Санатории-России.рф». По результатам прошедшего года спрос на отдых в санаториях Московской области вырос на 4%.

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