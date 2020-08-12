РИАМО – 12 авг. В Московской области и столице прогнозируется похолодание, самая холодная ночь ожидается 15 августа, тогда температура в Подмосковье опустится до плюс 5 градусов, в столице - до плюс 7, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Со среды в Московском регионе началось похолодание. До 14 августа ожидаются дожди и северный ветер. Температура днем не поднимется выше плюс 18 градусов.

«В субботу обойдется без осадков, после прохладной ночи, когда под утро в Москве температура понизится до 7-9 градусов, а по области до 5-10 градусов, днем в столице, несмотря на сохраняющееся северное направление ветра, воздух прогреется до 18-20 градусов, в районах Подмосковья – до 16-21 градус», – говорится в сообщении.

В воскресенье в зоне теплого фронта прогнозируется небольшой дождь. Также ожидается повышение температуры в регионе до 19-24 градусов.