РИАМО - 12 авг. В список жизненно важных препаратов в России могут попасть лекарства от коронавирусной инфекции, сообщает kp.ru.

«Мы сейчас вносим в законодательство изменения. <...> Те препараты, которые использоваться будут от коронавирусной инфекции, они будут попадать в список ЖНВЛП», - сказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Он добавил, что цифровая маркировка, введенная для всех медицинских препаратов, позволит проследить доставку до конечного получателя вакцины от Covid-19.

11 августа РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Она получила название «Спутник V». В гражданский оборот ее введут 1 января 2021 года.

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12 АВГУСТА

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