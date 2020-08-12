РИАМО - 12 авг. Почти 75% пассажиров МЦД, оплачивающих проезд картой «Тройка», пользуются возможностью бесплатной пересадки на метро, интеграция тарифной и платежной систем диаметров и подземки прошла успешно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что суммарно пассажиры МЦД сэкономили уже больше 850 миллионов рублей.
Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года.
Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.
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