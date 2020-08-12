РИАМО - 12 авг. Почти 75% пассажиров МЦД, оплачивающих проезд картой «Тройка», пользуются возможностью бесплатной пересадки на метро, интеграция тарифной и платежной систем диаметров и подземки прошла успешно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пользуясь наземным метро, москвичи могут экономить на билетах до 50%, а жители Подмосковья – до 75%», – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что суммарно пассажиры МЦД сэкономили уже больше 850 миллионов рублей.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года.

Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.