РИАМО - 12 авг. Расширенное заседание комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики проведут в сентябре, на нем обсудят использование цифровых технологий при оказании медицинской помощи, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Федеральный закон на оформление листков нетрудоспособности в электронном виде вступил в силу с 1 июля 2017 года. В Московской области в 2019 году выдали порядка 1 миллиона электронных больничных. Порядка 40% работодателей уже используют электронные листы», – уточняется в сообщении.

Электронные больничные имеют несколько достоинств. Среди них исключение ошибок при заполнении листка нетрудоспособности, невозможность испортить или потерять его, сокращение времени заполнения больничного листа, исключение злоупотреблений при выдаче больничных, потому что электронная система делает их оформление прозрачным.

Корме того, для работодателей сокращаются расходы на ведение и хранение бумажной отчетности; уменьшаются расходы госведомств (ФСС) на изготовление бланков, ведение бумажной отчетности.