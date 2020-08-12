РИАМО - 12 авг. Рабочие завершают внутреннюю отделку помещений в детском саду на 125 мест в Ивантеевке, объект планируют ввести в эксплуатацию в августе, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В среду министр строительного комплекса Владимир Локтев проверил готовность детского сада на улице Южной в Ивантеевке к вводу в эксплуатацию. Мероприятие прошло совместно с первым заместителем начальника Главгосстройнадзора Подмосковья Тамерланом Алборовым. В проверке приняли участие глава городского округа Максим Красноцветов, инспекторский состав Главгосстройнадзора и представители подрядной организации.

«В настоящее время завершается внутренняя отделка помещений, работы по благоустройству, ведется пусконаладка инженерных систем, сборка и расстановка мебели. Ввести детский сад в строй планируем до конца месяца», - отметил Локтев.

Новый детский сад, рассчитанный на 125 воспитанников, будет включать просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский кабинет, административные и вспомогательные помещения. На прилегающей территории установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, а также проведут благоустройство и озеленение.

Объект возводят в рамках нацпроекта «Демография» за счет средств бюджета.