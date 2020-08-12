РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. В городском округе Подольск за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 3 910 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Московской области за сутки выявили 152 случая заболевания коронавирусом.

«Выздоровели и выписались 48 916 человек. В округе выявили восемь новых случаев, всего в Подольске насчитывается 3 910 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 65 324 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 132 человека.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

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12 АВГУСТА

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