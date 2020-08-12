РИАМО - 12 авг. Услуги Росреестра в Подмосковье, внедренные с 10 июня в Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН), оказываются штатно, в полном объеме, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Подмосковью.

Сбоев при внедрении не произошло. Работа с клиентами Росреестра идет на постоянной основе. Благодаря согласованной работе управления Росреестра по Московской области и коллег из МФЦ региона, Мингосуправления, Минимущества региона переход на новую систему произошел планомерно.

«Управлением совместно с Мингосуправления Московской области определены площадки многофункциональных центров предоставления государственных услуг (МФЦ) Подмосковья для размещения сотрудников Росреестра с целью оказания консультационных услуг по осуществлению государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, что позволило оптимизировать нагрузку на сотрудников МФЦ и разъяснить населению преимущества получения услуг в электронном виде», - говорится в сообщении.

Кроме того, Росреестр создал на своей площадке офис для взаимодействия с гражданами посредством подготовки ответов, поступающих в Центр управления регионом (ЦУР).

Московская область является лидером по оказанию государственных услуг Росреестра. В работу ФГИС ЕГРН по Московской области поступило свыше 1,4 миллиона обращений. Из них более 308 тысяч – заявления по кадастровому учету и (или) регистрации прав, свыше 95 тысяч – заявления по приему дополнительных документов и больше 1 миллиона запросы о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН.

Ведомством предприняты меры по оптимизации деятельности государственных регистраторов для недопущения нарушения сроков оказания услуг при возросшей нагрузке. Значительное число госслужащих вынуждены перенести летние отпуска на более поздний срок.

В настоящее время управление работает над улучшением качества предоставления статистических данных, сокращением сроков оказания госуслуг.