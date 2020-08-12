РИАМО - 12 авг. В Одинцовском округе объявили аукцион на выполнение полного комплекса работ по строительству и оснащению многофункционального образовательного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение полного комплекса работ по строительству и оснащению многофункционального образовательного комплекса в Одинцовском округе вблизи деревни Раздоры, в том числе работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении аукциона опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Проект предусматривает работы по выносу существующих инженерных сетей из пятна застройки.

Выполнение работ осуществляется в рамках государственной программы «Образование». Выполнить работы планируется в 2024 году.