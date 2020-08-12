РИАМО - 12 авг. Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, кто получит прибавку к пенсионным выплатам в 2020 году, сообщает Газета.ru.

«Повышенные выплаты получат россияне, которые достигли в 2020 году 80-летнего возраста, а также инвалиды I группы», – уточняется в сообщении.

Пенсию для этих категорий граждан повысят на фиксированную выплату в размере 5686,25 рубля.

Дополнительные заявления для получения повышенной пенсии подавать не придется.

В ПФР объяснили, что прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения. Ее выплата начинается со следующего месяца.