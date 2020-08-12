РИАМО - 12 авг. Столичным магазинам и кафе направили предписания за несоблюдение антикоронавирусных мер, говорится в сообщении департамента торговли и услуг города Москвы.

«Восемь тысяч предписаний на суму 450 миллионов рублей выписано магазинам и кафе», – уточняется в сообщении.

Ранее во время проверок на соблюдение масочного режима в автобусах Подмосковья более 730 пассажиров получили предупреждения за проезд без масок.

За такое же нарушение оштрафовали более 120 человек на общую сумму порядка 600 тысяч рублей.

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12 АВГУСТА

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