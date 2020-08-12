РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Спортсмены обучатся навыкам ведения рукопашного боя на учебно-тренировочных сборах в Подольске, они будут проходить до 20 августа в школе №32, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На базе школы №32 Подольска с 10 по 20 августа проходят спортивные учебно-тренировочные сборы сборной команд Москвы и Московской области по универсальному бою. Так, 11 августа состоялось торжественное открытие сборов. В программе 10-дневного мероприятия марш-броски, мастер-классы, тренировки в спортивном зале. Ребята пройдут курс общефизической подготовки, а также получат навыки ведения рукопашного боя», - говорится в сообщении.

В торжественном открытии приняли участие начальник сборов - руководитель военно-спортивного клуба «Скорпион» Александр Горпинко, двукратный чемпион мира по универсальному бою, заслуженный мастер спорта России Антон Антонов, начальник территориального управления администрации в микрорайоне Кузнечики Евгений Патрушев и директор школы Светлана Тухватулина.