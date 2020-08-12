РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 авг. Сотрудники пожарной охраны рассказали воспитанникам детсада Подольска о правилах пожарной безопасности, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Работники 247-й пожарной части Подольского территориального управления СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» 11 августа после длительного перерыва, обусловленного пандемией коронавируса, вновь распахнули двери пожарного подразделения для воспитанников детсада №32 «Светлячок» в микрорайоне Кузнечики. С инициативой посещения выступила администрация дошкольного образовательного учреждения.

«В гости к пожарным пришел коллектив ребят из старших и подготовительных групп, объединенных в дежурную группу воспитателя Натальи Яценко. Порядка 25 воспитанникам рассказали об условиях труда и быта пожарных, показали помещения пожарной части, продемонстрировали специальную технику, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты органов дыхания. После краткой беседы о правилах пожарной безопасности гости смогли увидеть работу пожарной техники, примерить средства индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Большинство детей впервые получили возможность так близко познакомиться с огнеборцами, пообщаться с ними. Кульминацией встречи явилась возможность полазить по пожарной автоцистерне.