РИАМО – 12 авг. В России продлили действие упрощенного порядка оформления соцвыплат и пенсий, введенного из-за пандемии Covid-19, сообщает Федеральное агентство новостей.

«До конца августа ПФР (Пенсионный фонд России - ред.) продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты», — говорится в сообщении.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об упрощении порядка оформления пособия на детей в возрасте от трех до семи лет.