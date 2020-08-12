РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 авг. Комплексное благоустройство двора между домами №№9А, 19/1 и 19/2 по улице Пионерской в микрорайоне Железнодорожный Балашихи начнут в августе, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В среду Ефимов вместе с депутатами городского совета депутатов Ульяной Кондряковой и Андреем Коровушкиным обсудил с горожанами предстоящие работы во дворе.

«Жители Пионерской давно просили о комплексном благоустройстве этой территории. Двор находится рядом с гимназией №11 – здесь после уроков гуляет много ребят. При этом оборудование – горки, качели, лавочки – физически устарело», – сказал Ефимов.

Он добавил, что начало работ запланировано на конец августа.

По словам главного эксперта управления благоустройства администрации Балашихи Софьи Бородиной, проектом предусмотрена установка игрового комплекса, песочницы, качелей, карусели и детского батута. Для ребят постарше смонтируют теннисный стол и уличные тренажеры для воркаута. Под ногами будет уложено мягкое прорезиненное покрытие.

Также в ходе комплексного благоустройства будет отремонтировано асфальтовое покрытие тротуаров, внутридворовых проездов и парковок.

«Будет обустроено два места для инвалидов с нанесением разметки и установкой специального знака», – подчеркнула Бородина.

Тарас Ефимов поблагодарил жителей за участие в обсуждении проекта благоустройства.

«Всего в Балашихе в этом году до конца октября комплексно благоустроят 16 дворовых территорий. Важно, что прежде чем строители приступают к работам, все проекты проходят общественные обсуждения», – заключил Ефимов.