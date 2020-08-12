РИАМО - 12 авг. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что единый номер для вызова экстренных служб 112 начнет работать по всей России со следующего года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По этому номеру люди смогут вовремя обратиться за помощью в случае разных происшествий и экстренных ситуаций, сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе», – уточняется в сообщении.

Единый номер для экстренных служб приняли в РФ в 2004 году. После этого велись разработка и совершенствование алгоритма его работы.

В 2011 году было принято понятие «Система 112». Приемом экстренных вызовов и их распределением стала заниматься одна конкретная служба.

В 2017 году система заработала практически на всей территории Российской Федерации.