РИАМО - 12 авг. Сотрудники московского департамента здравоохранения опровергли появившиеся в интернете данные о смерти ребенка после прививки от кори, сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть не связана с проведением прививки. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца из-за тяжелой врожденной патологии», – уточняется в сообщении.

Прививку ребенку делали в экспертном специализированном учреждении, в котором ведется вакцинация детей с различными патологиями. Мальчика осмотрели несколько врачей, учитывая имеющуюся патологию. Противопоказаний для проведения вакцинации не выявили.

Ранее проведенные ребенку прививки он переносил нормально. Родители погибшего дали согласие на проведение вакцинации. Их проинструктировали по поводу поствакцинального периода.

Мальчик скончался спустя три дня после прививки, хотя осложнения могут появиться лишь в ближайшие часы после вакцинации, а также не могут стать причиной смерти ребенка.

За последние несколько десятилетий в России не было зафиксировано ни одной смерти, связанной с прививкой от кори.