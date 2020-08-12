РИАМО - 12 авг. Региональные операторы компании «РТ-Инвест» вывезли более 100 кубометров отходов, собранных в Подмосковье в рамках акции «Мегабак», говорится в сообщении пресс-службы ООО «УК «Региональный оператор».

Пункты«Мегабака» открылись 1 августа. Здесь можно бесплатно сдать на утилизацию бытовую технику, крупногабаритные отходы, текстиль, стекло, алюминий и батарейки.

«Самый активный кластер - Рузского регионального оператора, в частности, Одинцовский городской округ, где с четырех контейнерных площадок собрали 40 кубометров. А также Истра - с показателем 24 куба», - говорится в сообщении.

Каширский регоператор вывез 16 кубометров отходов из «мегабаков» в Домодедове. Еще 24 кубометра мусора вывез Сергиево-Посадский региональный оператор из баков в Мытищах, Королеве и Сергиевом Посаде.

Материалы, которые могут стать вторсырьем, были отправлены на комплексы по переработке отходов в Каширу, Коломенский и Сергиево-Посадский округа. Чаще всего жители сдают в «мегабаки» старую мебель. На КПО она отправляется в дробилку, измельчается, а затем используется для отсыпки дорог, создания биофильтров и других целей.

УК «Региональный оператор» работает на территории 36 городских округов в Рузском, Сергиево-Посадском и Каширском кластерах Московской области.