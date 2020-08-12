РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 авг. В парке Сказок поселка Томилино Люберец 15 августа в 12:00 состоится открытый бесплатный тренинг по сценическому движению от руководителя любительского театра «Ветер перемен» Наталии Королевой, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В программе: разминка актера, правильное дыхание, упражнения для развития координации движений, упражнения для развития баланса, крупная и мелкая моторика.

«Действие – это основа актерского искусства. Тренинг по сценическому движению – это активный комплекс упражнений. Актер должен владеть своим телом и чувствовать его. Развитие силовых способностей – силы и гибкости, ориентации в сценическом пространстве, концентрации на совершаемых действиях», – говорится в сообщении.

Сбор в 11:50 у путевого камня. С собой необходимо взять удобную одежду и обувь.